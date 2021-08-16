Узбекистан признал, что сбил самолет ВВС Афганистана

В Минобороны Узбекистана подтвердили, что самолет ВВС Афганистана был сбит силами ПВО республики из-за нарушения границы.

Как сообщили РИА новости в ведомстве, 15 августа в Шерабадском районе Сурхандарьинской области была пресечена попытка нарушения воздушной границы Узбекистана афганским военным самолетом.

Ранее СМИ сообщали, что самолет ВВС Афганистана потерпел крушение в Сурхандарьинской области Узбекистана.

Отмечалось, что двое афганских военных успели выпрыгнуть из самолета с парашютами и госпитализированы.

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ТЕГИ:СамолетАфганистанУзбекистан
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