Узбекистан признал, что сбил самолет ВВС Афганистана

В Минобороны Узбекистана подтвердили, что самолет ВВС Афганистана был сбит силами ПВО республики из-за нарушения границы.

Как сообщили РИА новости в ведомстве, 15 августа в Шерабадском районе Сурхандарьинской области была пресечена попытка нарушения воздушной границы Узбекистана афганским военным самолетом.

Ранее СМИ сообщали, что самолет ВВС Афганистана потерпел крушение в Сурхандарьинской области Узбекистана.

Отмечалось, что двое афганских военных успели выпрыгнуть из самолета с парашютами и госпитализированы.

