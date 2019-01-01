Умер бывший президент Кипра

В возрасте 72 лет скончался экс-президент Кипра Димитрис Христофиас, сообщает «Москва 24».

Христофиаса госпитализировали в Никосии месяц назад.

Димитрис свободно говорил по-русски: в 1969—1974 годах учился в Москве, закончил Институт общественных наук при ЦК КПСС и защитил в нём кандидатскую диссертацию по истории.

Христофиас руководил Кипром в 2008-2013 годах, до этого семь лет возглавлял парламент. Являлся лидером Прогрессивной партии трудового народа Кипра.

