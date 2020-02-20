Умер американец, придумавший команды «копировать» и «вставить»

Американский информатик Ларри Теслер, который изобрел набор компьютерных функций «вырезать», «копировать», «вставить», умер в США. Ему было 74 года, сообщает Yahoo.

Теслер учился в Стэндфордском университете, где получил ученую степень по математике. В 1973 году он присоединился к научно-исследовательскому центру Xerox PARC. В Twitter компании отмечается, что Ларри Теслер был изобретателем функций «вырезать»/»копировать» и «вставить», он также автор многих других изобретений в сфере технологий.

«Благодаря его революционным идеям ваш рабочий день проходит легче», - говорится в сообщении Xerox.

Теслер также плодотворно работал в компаниях Apple, Amazon и Yahoo!.

