Украинского посла вызвали в МИД Венгрии из-за спора о газовом контракте с Россией
Министерство иностранных дел Венгрии вызывает посла Украины из-за спора о сделке венгерской стороны на поставку российского газа. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Петер Сийярто.
«Действия правительства Украины, направленные против этого соглашения, через Еврокомиссию крайне возмутительны», — написал Сийярто на своей странице в Facebook.
Министр подчеркнул, что Киев «не имеет никакого отношения к тому, с кем мы [Венгрия] договариваемся», и подобные шаги украинской стороны восприняты как нарушение суверенитета Венгрии и «интересов ее национальной безопасности».
Ранее компания «Газпром» заключила контракт с Венгрией на поставку газа. Страна будет получать ежегодно 4,5 млрд кубометров топлива, напоминает РИА ФАН. Из них 3,5 млрд кубометров будут поступать через Сербию, 1 млрд — через Австрию. Соглашение рассчитано на 15 лет, через десятилетие его условия могут быть изменены, пишет «Свободная пресса».
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о возможных политических шагах и отмене межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества для защиты национальных интересов Украины.
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