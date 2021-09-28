Украинского посла вызвали в МИД Венгрии из-за спора о газовом контракте с Россией

Министерство иностранных дел Венгрии вызывает посла Украины из-за спора о сделке венгерской стороны на поставку российского газа. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Петер Сийярто.

«Действия правительства Украины, направленные против этого соглашения, через Еврокомиссию крайне возмутительны», — написал Сийярто на своей странице в Facebook.

Министр подчеркнул, что Киев «не имеет никакого отношения к тому, с кем мы [Венгрия] договариваемся», и подобные шаги украинской стороны восприняты как нарушение суверенитета Венгрии и «интересов ее национальной безопасности».

Ранее компания «Газпром» заключила контракт с Венгрией на поставку газа. Страна будет получать ежегодно 4,5 млрд кубометров топлива, напоминает РИА ФАН. Из них 3,5 млрд кубометров будут поступать через Сербию, 1 млрд — через Австрию. Соглашение рассчитано на 15 лет, через десятилетие его условия могут быть изменены, пишет «Свободная пресса».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о возможных политических шагах и отмене межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества для защиты национальных интересов Украины.

