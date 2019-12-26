Украина договорилась о поставках американских «Джавелинов»

В пресс-службе оборонного ведомства Украины отметили, что речь идет о второй партии комплексов, договоренность о поставках была достигнута в четвертом квартале уходящего года.

Замминистра обороны Украины Анатолий Петренко заявил, что в 2019-м было реализовано три контракта – два с правительством США и еще один с Агентством НАТО по поддержке и поставке.

В начале октября стало известно, что Госдеп США одобрил программу продажи Украине «Джавелинов» на 39 миллионов долларов, при этом она не была включена в утвержденную ранее Конгрессом военную помощь Украине в размере 250 млн долларов.

