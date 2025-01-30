Трамп заявил, что авиакатастрофы в Вашингтоне можно было избежать

Президент США Дональд Трамп прокомментировал авиакатастрофу с пассажирским лайнером и военным вертолетом близи аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Как отметил глава государства, самолет шел по «идеальной и рутинной траектории» захода в воздушную гавань, при этом вертолет в течение длительного времени «направлялся прямо на него».

«Ночь ясная, огни на самолете горели – почему вертолет не поднялся, не снизился или не повернул? Почему диспетчерская вышка не дала четкие указания вертолету, вместо того чтобы спрашивать, видит ли он самолет?» — написал Трамп.

По словам политика, катастрофу можно было предотвратить.

Ранее в Вашингтоне столкнулись вертолет с тремя военными и самолет, на борту которого находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. После ЧП были обнаружены тела 18 погибших, отмечает 360.ru.

