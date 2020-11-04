Трамп резко сокращает разрыв от Байдена
Отрыв кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена от действующего президента начал таять и теперь составляет 223 выборщика против 204, свидетельствует прогноз Fox News.
Отмечается, что Трамп побеждает в ключевых штатах Флориде, Техасе, алидирует в Висконсине, Айове, Огайо и увеличил отрыв в Пенсильвании.
В США проходят всеобщие выборы, в ходе которых американцы изберут нового президента страны. За пост главы государства борются действующий президент, республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден. В большинстве штатов работа избирательный участков завершена.
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