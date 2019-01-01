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The Sunday Times: В Британии будут бороться против «финансового влияния» России и Кития

28 апреля17:13

Меры по противодействию России и Китаю в финансовой сфере, которые британские министры планируют разработать для страны, могут затронуть членов палаты лордов. Об этом сообщало издание The Sunday Times.

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Представители кабмина Соединенного королевства заявляют о необходимости ввести максимальный режим сдерживания «потоков российских и китайских финансов». Фактически речь идет о средствах, которые поступают в Британию благодаря лоббисткой деятельности членов палаты лордов. Британское правительство намеревается обязать информировать их о собственных бизнес-интересах в Китае и России. 

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