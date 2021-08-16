Талибы заявили об изъятии оружия у гражданского населения Кабула
Представители радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) начали изымать оружие у гражданского населения в афганском Кабуле. Об этом заявил официальный представитель талибов в беседе с агентством Reuters.
Представитель боевиков предположил, что граждане хранили у себя оружие в целях самообороны.
«Теперь они могут чувствовать, что находятся в безопасности. Мы не намерены причинять вреда гражданским», — подчеркнули в «Талибане».
В минувшее воскресенье талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Радикалы заявили об окончании войны в стране и пообещали в ближайшее время определить форму правления в республике. При этом талибы подчеркнули, что обеспечат безопасность жителей Афганистана и иностранных дипломатов, пишет «Свободная пресса».
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