Талибы заявили об изъятии оружия у гражданского населения Кабула

Представители радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) начали изымать оружие у гражданского населения в афганском Кабуле. Об этом заявил официальный представитель талибов в беседе с агентством Reuters.

Представитель боевиков предположил, что граждане хранили у себя оружие в целях самообороны.

«Теперь они могут чувствовать, что находятся в безопасности. Мы не намерены причинять вреда гражданским», — подчеркнули в «Талибане».

В минувшее воскресенье талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Радикалы заявили об окончании войны в стране и пообещали в ближайшее время определить форму правления в республике. При этом талибы подчеркнули, что обеспечат безопасность жителей Афганистана и иностранных дипломатов, пишет «Свободная пресса».

