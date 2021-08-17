Талибы объявили всеобщую амнистию для афганских чиновников
Радикальное движение «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) объявило в Афганистане всеобщую амнистию в отношении правительственных чиновников.
Талибы призвали служащих вернуться на работу, отмечает RT.
«Объявлена всеобщая амнистия ... поэтому вы можете вернуться к своей повседневной жизни с полной уверенностью», — приводит заявление радикалов AFP.
Распоряжение «Талибана» стало первым их указом после захвата власти в Афганистане, отмечает Ura.ru.
Напомним, противостояние правительственных сил и талибов обострилось на фоне вывода войск США из Афганистана. В минувшие выходные радикалы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана, президент республики Ашраф Гани покинул страну.
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