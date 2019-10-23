Стали известны новые подробности развода «Мисс Москвы» и экс-короля Малайзии

«Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина находится в бракоразводном процессе с экс-королем Малайзии Фарисом Мухаммадом. Как сообщает "КП" со ссылкой на близкий Воеводиной источник, развод был оформлен в связи с изменой супруга.

По словам источника издания, Воеводина узнала об измене мужа в декабре прошлого года во время беременности и предложила развод сама. Девушка оставила мужа и улетела в Москву на 4-ом месяце беременности.

Отмечается, что Фарис перестал оказывать финансовую поддержку бывшей супруге и их общему ребенку. При этом адвокаты Воеводиной предлагают юристам Фариса несколько вариантов помощи ребенку, в том числе, приобретением недвижимого имущества в Москве или Лондоне.



