США отказались снять санкции с 500 иранских граждан и юрлиц
США отказались снимать санкции, введенные в отношении 500 физических и юридических лиц Ирана, заявил постоянный представитель республики при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади. Об этом сообщает агентство Fars.
Как отметил дипломат, Соединенные Штаты «не согласились» снимать ограничения, введенные экс-президентом США Дональдом Трампом.
Кроме того, американская сторона отказалась гарантировать, что «не повторится ситуация аналогичная выходу правительства Трампа из ядерной сделки».
Абади добавил, что США не согласились обсуждать ущерб, нанесенный Ирану выходом Соединенных Штатов из ядерного соглашения, и выдвинули «преувеличенные требования в отношении иранских атомных обязательств, выходящие за пределы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)».
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