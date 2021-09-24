США направят до $45 млн на восстановление системы здравоохранения Украины

Агентство США по международному развитию (USAID) запустит новую программу по восстановлению системы здравоохранения на Украине, на реализацию проекта потратят до 45 млн долларов. Об этом сообщает RT.

Как отметили в USAID, основная цель программы — «укрепление способности правительства Украины выявлять и предотвращать угрозы в сфере общественного здравоохранения, а также на них реагировать». Ведомство намерено реализовать проект в течение пяти лет.

Агентство подчеркивает, что пандемия продемонстрировала сохраняющиеся проблемы в способности медучреждений эффективно реагировать на угрозы здоровью граждан, несмотря на ряд реформ в украинском здравоохранении.

По данным USAID, предпосылками к возникновению кризиса здравоохранения в стране стали вредные привычки населения, редкое обращение за медпомощью, отсутствие доверия к системе.

Ожидается, что новая программа поспособствует созданию «сильной Украины, способной успешно противостоять российской агрессии и влиянию».

