Совбез ООН не внес в повестку вопрос об украинском законе о языке
Франция, Германия и США выступили против проведения заседания Совета Безопасности ООН по запросу России в связи с принятым на Украине законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
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Представители вышеназванных стран в ходе выступления в Совбезе заявили, о его несвоевременности.
Ожидалось, что Совет Безопасности ООН проведет заседание, которое будет посвящено принятию на Украине закона о языке. Его проведение запросила Россия, передает «Интерфакс».
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