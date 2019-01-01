Совбез ООН не внес в повестку вопрос об украинском законе о языке

Франция, Германия и США выступили против проведения заседания Совета Безопасности ООН по запросу России в связи с принятым на Украине законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

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Представители вышеназванных стран в ходе выступления в Совбезе заявили, о его несвоевременности.

Ожидалось, что Совет Безопасности ООН проведет заседание, которое будет посвящено принятию на Украине закона о языке. Его проведение запросила Россия, передает «Интерфакс».

