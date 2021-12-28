Снегопад в Калифорнии и Неваде вызвал отмену авиарейсов и перекрытие дорог

Выпавший снег в штатах Северная Калифорния и Невада вызвал отмену и задержку авиарейсов и перекрытие дорог. Об этом сообщает Associated Press.

Межштатную автомагистраль 80 закрыли из-за плохой видимости и сильного снега. Власти призвали автомобилистов избегать несущественных поездок.



Несколько рейсов были отменены или задержаны в международном аэропорту Рино-Тахо и в международном аэропорту Гарри Рида в Лас-Вегасе.

