Снегопад в Калифорнии и Неваде вызвал отмену авиарейсов и перекрытие дорог
28 декабря 202100:20
Выпавший снег в штатах Северная Калифорния и Невада вызвал отмену и задержку авиарейсов и перекрытие дорог. Об этом сообщает Associated Press.
Межштатную автомагистраль 80 закрыли из-за плохой видимости и сильного снега. Власти призвали автомобилистов избегать несущественных поездок.
Несколько рейсов были отменены или задержаны в международном аэропорту Рино-Тахо и в международном аэропорту Гарри Рида в Лас-Вегасе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru