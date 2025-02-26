СМИ: В ЮАР сорвали проукраинский митинг песней «Сигма Бой»

Проукраинский митинг был сорван в Южноафриканской Республике. Об этом сообщило издание Independent Online.

Демонстрацию с плакатами организовала «Ассоциация украинцев ЮАР» (UASA), митинг проводился на пирсе Уэйл-Бон в Умхланге. Активисты требовали от ЮАР и международного сообщества осудить специальную военную операцию России на Украине.

Через несколько минут после начала митинга к представителям UASA подошла группа людей с российскими флагами, при этом из колонок у них звучала песня «Сигма Бой» российских блогеров Betsy и Марии Янковской. В ситуацию пришлось вмешаться полиции, которая разделила группы активистов.

Между тем Московский военный хор перепел песню «Сигма Бой», переделав текст и создав его «военную» версию, пишет Ura.ru.

