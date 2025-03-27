СМИ: В Сеть утекли личные данные советников Трампа

Личные данные, номера телефонов и пароли советников президента США Дональда Трампа оказались в свободном доступе в интернете. Об этом пишет Der Spiegel.

По данным издания, в Сеть утекли сведения о советнике по нацбезопасности Майке Уолтце, главе национальной разведки Тулси Габбард, министре обороны Пите Хегсете. Ряд номеров и электронных адресов все еще используется политиками, данные связаны с профилями в соцсетях, учетными записями хостинга Dropbox и различных приложений.

Der Spiegel отмечает, что в США выявили «серьезные проблемы с обеспечением безопасности» на фоне скандала с публикацией переписки американских чиновников в групповом чате в мессенджере Signal. Спецслужбы других государств могут взломать коммуникации, так как информация оказалась в в открытом доступе.

Ранее стало известно, что главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга включили в чат администрации США, в котором обсуждали стратегию и координацию ударов по хуситам. В группе состояли высокопоставленные американские чиновники, напоминает 360.ru.

