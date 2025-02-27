СМИ: В Китае заблудившийся в горах мужчина выжил, питаясь снегом и зубной пастой

Житель Китая 10 дней выживал в горах на северо-западе страны, питаясь снегом и зубной пастой. Об этом сообщает South China Morning Post.

По данным газеты, 18-летний Сунь Лян отправился в путешествие в горы Циньлин 8 февраля. Спустя два дня все электронные устройства молодого человека разрядились, он понял, что заблудился. Сунь Лян отправился искать обратную дорогу, по пути он несколько раз упал и сломал правую руку. Молодой человек соорудил из сухой соломы и листьев импровизированную кровать, чтобы укрыться от ветра. Спасатели нашли путешественника 17 февраля.

«Сунь Лян смог выжить, питаясь речной водой, талым снегом и даже зубной пастой», -отмечается в материале.

Известно, что поездки в район, куда отправился китаец, запретили в 2018 году: на этом маршруте за последние 20 лет пропали без вести либо погибли более 50 туристов.

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