СМИ: Талибы захватили телецентр на юге Афганистана

Движение «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) захватило офис национального телецентра в городе Лашкаргах на юге Афганистана. Об этом сообщает телеканал Tolo News, ссылаясь на источники.

По данным СМИ, талибы заняли здание в понедельник утром. В последние два дня сотрудников в телецентре не было.

Телевещание в провинции Гильменд, где расположен Лашкаргах, прервано.

Ранее стало известно, что боевики попытались штурмом взять тюрьму в Лашкаргахе. Правительственные войска Афганистана отбили наступление талибов. По данным властей, из 40 напавших на тюрьму террористов 38 были убиты, сообщает телеканал «360».

Как сообщили в Минобороны Афганистана, за последние сутки были уничтожены 455 боевиков, 232 получили ранения, отмечает РИА ФАН.

