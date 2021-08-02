СМИ: Талибы захватили телецентр на юге Афганистана
Движение «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) захватило офис национального телецентра в городе Лашкаргах на юге Афганистана. Об этом сообщает телеканал Tolo News, ссылаясь на источники.
По данным СМИ, талибы заняли здание в понедельник утром. В последние два дня сотрудников в телецентре не было.
Телевещание в провинции Гильменд, где расположен Лашкаргах, прервано.
Ранее стало известно, что боевики попытались штурмом взять тюрьму в Лашкаргахе. Правительственные войска Афганистана отбили наступление талибов. По данным властей, из 40 напавших на тюрьму террористов 38 были убиты, сообщает телеканал «360».
Как сообщили в Минобороны Афганистана, за последние сутки были уничтожены 455 боевиков, 232 получили ранения, отмечает РИА ФАН.
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