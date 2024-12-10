СМИ: Сирийская оппозиция казнила двоюродного брата Асада
Сирийская оппозиция казнила Сулеймана аль-Асада, двоюродного брата президента Башара Асада, сообщает Alkhali24.
По данным СМИ, с прибытием авангарда сирийских повстанцев в Латакию было объявлено, что аль-Асад, руководивший силами национальной обороны, был убит.
8 декабря представители вооруженной оппозиции захватили гостелевидение в Дамаске и в эфире объявили, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД России сообщили, что президент Башар Асад, после переговоров с рядом участников конфликта, принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть. По данным СМИ, Асад с семьей прибыл в Москву — Россия предоставила им убежище, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Комитет ГД одобрил запрет на зачисление мигрантов в школы без русского языка
- Глава Минфина Йеллен заявила, что США ужесточат санкции против России
- СМИ: Сирийская оппозиция казнила двоюродного брата Асада
- Автомобиль МАГАТЭ подвергся атаке дрона на дороге к ЗАЭС
- Вышел тизер продолжения сериала «Успешный»
- Над Брянской областью уничтожен беспилотник
- США выделили Украине $20 миллиардов с погашением доходами от замороженных активов РФ
- В Малибу объявлена эвакуация из-за быстро распространяющегося лесного пожара
- Меркель назвала давней традицией поставки российского газа в Германию
- Учредителя хостела на юге Москвы приговорили к пяти годам тюрьмы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru