СМИ: Сирийская оппозиция казнила двоюродного брата Асада

8 декабря представители вооруженной оппозиции захватили гостелевидение в Дамаске и в эфире объявили, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.

В МИД России сообщили, что президент Башар Асад, после переговоров с рядом участников конфликта, принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть. По данным СМИ, Асад с семьей прибыл в Москву — Россия предоставила им убежище, передает «Радиоточка НСН».

