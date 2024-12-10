СМИ: Сирийская оппозиция казнила двоюродного брата Асада

Сирийская оппозиция казнила Сулеймана аль-Асада, двоюродного брата президента Башара Асада, сообщает Alkhali24.

По данным СМИ, с прибытием авангарда сирийских повстанцев в Латакию было объявлено, что аль-Асад, руководивший силами национальной обороны, был убит.

Лукашенко заявил, что Асад не был диктатором

8 декабря представители вооруженной оппозиции захватили гостелевидение в Дамаске и в эфире объявили, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.

В МИД России сообщили, что президент Башар Асад, после переговоров с рядом участников конфликта, принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть. По данным СМИ, Асад с семьей прибыл в Москву — Россия предоставила им убежище, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ZUMA / ТАСС
ТЕГИ:Смертная КазньСирияБашар Асад

Горячие новости

Все новости

партнеры