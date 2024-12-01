СМИ: При падении железной птицы во Франции получили травмы 13 человек

Во Франции во время рождественского фестиваля большая металлическая фигура птицы упала на толпу, сообщает Ouest France.

По данным газеты, 30 ноября сотни человек собрались на большой парад перед началом рождественского празднования в Трувиль-Сюр-Мер. В это время металлическая структура, которая поддерживала птицу, рухнула на толпу.

Участников фестиваля эвакуировали с места происшествия.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:Франция

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