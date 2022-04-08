СМИ: Макгрегору предъявлено шесть обвинений

Известному бойцу смешанного стиля (ММА) из Ирландии Конору Макгрегору предъявлено шесть обвинений по делу об опасном вождении. Информацию об этом распространил таблоид Daily Mail со ссылкой на осведомлённые источники.

Спортсмену вменили вождение без страховки, лицензии и других обязательных документов. Судебное разбирательство по делу Макгрегора назначено на июнь текущего года. Ирландца могут оштрафовать на пять тысяч евро, либо отправить в заключение на полгода.

Макгрегор был взят под стражу в Дублине 24 марта – его автомобиль Bentley Continental GT остановили за нарушение правил дорожного движения. Боец ММА сдал анализы на алкоголь и наркотики.

Конор Макгрегор периодически попадает в скандальные ситуации. В марте 2019 года против него проводилось расследование по обвинению в сексуальных домогательствах. В апреле 2018 года спортсмена арестовали после нападения на автобус с участниками турнира UFC в Нью-Йорке.

Сейчас Макрегор не выступает в октагоне из-за травмы, которую получил в третьем поединке против Дастина Порье летом 2021 года. Ирландец сломал ногу в конце первого раунда, после ему сделали операцию.

