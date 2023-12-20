СМИ: Компания «Киевстар» устранила проблемы со связью на Украине

Компания «Киевстар» устранила возникшие 20 декабря проблемы со связью и интернетом на Украине, сообщает украинский телеканал «Общественное».

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Уточняется, что на отсутствие мобильной связи и интернета жаловались абоненты на западе и юге страны.

«В «Киевстаре» устранили проблемы... сервисы работают в обычном режиме», - отмечается в сообщении.

Ранее гендиректор «Киевстара» Александр Комаров заявил, что IT-инфраструктура компании была частично разрушена из-за мощной хакерской атаки, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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