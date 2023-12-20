СМИ: Компания «Киевстар» устранила проблемы со связью на Украине
20 декабря 202316:56
Компания «Киевстар» устранила возникшие 20 декабря проблемы со связью и интернетом на Украине, сообщает украинский телеканал «Общественное».
Уточняется, что на отсутствие мобильной связи и интернета жаловались абоненты на западе и юге страны.
«В «Киевстаре» устранили проблемы... сервисы работают в обычном режиме», - отмечается в сообщении.
Ранее гендиректор «Киевстара» Александр Комаров заявил, что IT-инфраструктура компании была частично разрушена из-за мощной хакерской атаки, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru