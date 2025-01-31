СМИ: КНР строит военный командный центр в десять раз больше Пентагона
Военные КНР с 2024 года ведут строительство к юго-западу от Пекина комплекса крупнейшего в мире армейского командного центра, сообщает Financial Times.
Его размеры в 10 раз превзойдут американский Пентагон. В сооружении, в том числе будут размещены бункеры для первых лиц государства. Спутниковые снимки показывают строительную площадку площадью более 6 квадратных километров. Как заявили американские военные, разведывательное сообщество внимательно следит за объектом.
Военные аналитики назвали объект «Пекинским военным городком». Если информация подтвердится, этот новый подземный командный бункер будет сигнализировать о намерении Пекина создать не только обычные силы мирового класса, но и передовой ядерный потенциал ведения войны.
Ранее в Китае построили крупнейший в мире аэропорт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru