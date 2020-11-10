Бюджет Белоруссии недополучит из-за COVID-19 около 3 млрд рублей

Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов заявил, что бюджет Белоруссии по итогам года недополучит до 1,2 миллиарда долларов, передаёт госагентство Белта.

По словам министра, доходы бюджета снизятся из-за пандемии коронавируса. Кроме того, по словам Селиверстова, перебои с поставками нефти в первом квартале 2020 года привели к снижению доходов от продажи нефтепродуктов.

«Недопоступит около 2,5-3 миллиардов рублей доходов», - сказал глава минфина.

Ранее сообщалось, что Белоруссия с 1 ноября временно приостанавливает въезд иностранцев, а также лиц без гражданства для предотвращения распространения инфекции, вызванной COVID-19.



