Шмыгаль заявил о планах Украины выйти на самообеспечение газом до 2025 года
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о планах властей увеличить добычу природного газа в стране, что позволит выйти на полное самообеспечение «голубым топливом», сообщает ТАСС.
По его словам, Киев рассчитывает полностью обеспечить потребность граждан и предприятий Украины в газе в 2024-2025 годах. Шмыгаль отметил, что эту возможность обеспечит открытие новых месторождений.
Премьер напомнил также о планах властей в ближайшие годы инвестировать в развитие внутренней добычи газа 10 миллиардов гривен (357 миллионов долларов).
Ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев рассказал, чем грозит стране запуск «Северного потока - 2», сообщает RT. По его словам, из-за газопровода Украины может потерять не только доходы от транзита газа, но и «компонент безопасности».
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