Сестру Милея обвинили во взяточничестве и торговле влиянием

Аргентинские оппозиционеры обвинили в получении взяток секретаря канцелярии президента страны Хавьера Милея, сестру главы государства Карину Милей. Об этом сообщила лидер партии «Гражданская коалиция» Элиса Каррио в соцсети X.

«Депутаты... Моника Фраде и Максимилиано Ферраро подали в среду заявление о возбуждении уголовного дела в отношении... Карины Милей за взяточничество, торговлю влиянием и нарушение закона об этике», - отметила Каррио.

Оппозиционеры обратили внимание на опубликованные в Сети переписки, согласно которым секретарь канцелярии просила деньги за организацию встреч с президентом.

Ранее против Хавьера Милея подали 112 исков из-за скандала с криптовалютой. Политика обвинили в мошенничестве, взяточничестве, нарушении этики, проведении не отвечающих занимаемой должности переговоров, участии в незаконной организации. Милей опубликовал в соцсети X сведения о криптовалюте мем-коин, из-за чего она подорожала, но после упала в цене. Многие решили вложить деньги в валюту, потеряли деньги и раскритиковали президента.

Впоследствии Милей удалил публикацию, отметив, что ему были неизвестны детали проекта, поэтому политик решил не продолжать распространять информацию о нем. В связи с произошедшим оппозиция решила представить предложение об импичменте главы государства, пишет Ura.ru.

