В мире

Ростуризм призвал воздержаться от поездок в Шри-Ланку

22 апреля22:07

На острове за последние двое суток произошла серия взрывов.

Ростуризм призывает россиян воздержаться от поездок в Шри-Ланку до нормализации обстановки в стране, передает РИА «Новости».

Туроператоров ведомство призывает приостановить продвижение и реализацию турпродуктов, а также информировать туристов о текущей ситуации в Шри-Ланке.

На острове произошла серия взрывов. По последним данным, число погибших в результате восьми взрывов достигло 290, около 500 человек пострадали. 

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ФОТО: AFP
ТЕГИ:Шри-Ланка

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