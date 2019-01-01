Ростуризм призвал воздержаться от поездок в Шри-Ланку

Ростуризм призывает россиян воздержаться от поездок в Шри-Ланку до нормализации обстановки в стране, передает РИА «Новости».

Туроператоров ведомство призывает приостановить продвижение и реализацию турпродуктов, а также информировать туристов о текущей ситуации в Шри-Ланке.

На острове произошла серия взрывов. По последним данным, число погибших в результате восьми взрывов достигло 290, около 500 человек пострадали.

