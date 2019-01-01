Путин встретился с Берлускони в Риме

Владимир Путин по окончании официальной программы визита в Италию провел в аэропорту Рима краткую дружескую встречу с 82-летним экс-премьером страны Сильвио Берлускони, сообщает ТАСС.

Берлускони 6 мая выписался из миланской больницы Архангела Рафаила, где находился по поводу операции непроходимости кишечника.

