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Берлускони 6 мая выписался из миланской больницы Архангела Рафаила, где находился по поводу операции непроходимости кишечника.
Путин встретился с Берлускони в Риме
5 июля00:55
Владимир Путин по окончании официальной программы визита в Италию провел в аэропорту Рима краткую дружескую встречу с 82-летним экс-премьером страны Сильвио Берлускони, сообщает ТАСС.
Берлускони 6 мая выписался из миланской больницы Архангела Рафаила, где находился по поводу операции непроходимости кишечника.
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