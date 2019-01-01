Путин внёс в Госдуму законопроект о приостановке действия ДРСМД
Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как пишет РИА Новости, об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Он отметил, что Совет Госдумы ознакомится с документом в течение часа и определит сроки его рассмотрения. В свою очередь, в Совете Федерации подчеркнули, что готовы изучить проект незамедлительно, отмечает RT.
Напомним, договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — это соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году, подчёркивает Ura.ru. Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.
Между тем, в октябре прошлого года Дональд Трамп заявил, что США выйдут из ДРСМД, поскольку Россия не соблюдает свои обязательства. При этом доказательств того, что РФ нарушила договор, американская сторона так и не представила.
К слову, ранее генерaльный секретaрь НАТО Йенс Столтенберг зaявил в интервью гaзете Welt am Sonntag, что для спaсения Договорa о ликвидaции рaкет средней и меньшей дaльности (ДРСМД) нужнa политическaя воля.
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