Путин внёс в Госдуму законопроект о приостановке действия ДРСМД

Напомним, договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — это соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году, подчёркивает Ura.ru. Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

Между тем, в октябре прошлого года Дональд Трамп заявил, что США выйдут из ДРСМД, поскольку Россия не соблюдает свои обязательства. При этом доказательств того, что РФ нарушила договор, американская сторона так и не представила.

К слову, ранее генерaльный секретaрь НАТО Йенс Столтенберг зaявил в интервью гaзете Welt am Sonntag, что для спaсения Договорa о ликвидaции рaкет средней и меньшей дaльности (ДРСМД) нужнa политическaя воля.











