Прокуратура отозвала обвинения против Кевина Спейси

Прокуратура отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против 59-летнего актера Кевина Спейси, передает ТАСС.

Обвинения были отозваны в связи с отсутствием доступа к уликам, а также недоступностью показаний предполагаемого потерпевшего.

Ранее сообщалось, что 29 октября 2017 года Спейси официально сообщил о своей гомосексуальности.

