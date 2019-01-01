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Ранее сообщалось, что 29 октября 2017 года Спейси официально сообщил о своей гомосексуальности.
Прокуратура отозвала обвинения против Кевина Спейси
18 июля00:08
Прокуратура отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против 59-летнего актера Кевина Спейси, передает ТАСС.
Обвинения были отозваны в связи с отсутствием доступа к уликам, а также недоступностью показаний предполагаемого потерпевшего.
Ранее сообщалось, что 29 октября 2017 года Спейси официально сообщил о своей гомосексуальности.
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