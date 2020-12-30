Президент Армении рассказал о новогоднем подарке от Путина
Президент Армении Армен Саркисян заявил, что его российский коллега Владимир Путин в качестве новогоднего подарка вручил ему сувенирные почтовые марки, посвящённые известному советскому разведчику Геворку Вартаняну, сообщает пресс-служба армянского лидера.
Ранее Саркисян рассказал, что дружил с Вартаняном и его супругой - разведчицей Гоар Вартанян. По словам президента, когда он был премьер-министром Армении, он много консультировался с Вартаняном по вопросам работы внешней разведки республики, сообщает РИА Новости.
«Простые человеческие качества делали их людьми, с которыми всем хотелось общаться... Любили свою родину, были очень умными, подготовленными, дисциплинированными, и у них обоих был стержень», - отметил Саркисян.
Известно, что Геворк и Гоар Вартаняны в составе спецгруппы в 1943 году обеспечивали безопасность Тегеранской конференции. В 1984 году Вартаняну было присвоено звание Героя Советского Союза.
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