Премьер Франции заявил о вводе войск в Новую Каледонию
Власти Франции привлекут военных для охраны морских портов и аэропортов своей заморской территории Новая Каледония на фоне беспорядков. Об этом заявил премьер-министр страны Габриэль Атталь, передает телеканал BFMTV.
«Военнослужащие вооруженных сил будут задействованы для обеспечения безопасности портов и аэропортов Новой Каледонии», — отметил премьер.
Кроме того, Атталь рассказал, что Париж распорядился приостановить работу сервиса TikTok на этой территории.
Ранее в столице Новой Каледонии Нумеа прошла акция протеста против законопроекта о расширении избирательного корпуса на выборах. Демонстрация переросла в беспорядки, из-за которых временно закрыли учебные заведения, ввели комендантский час, запретили ношение оружия и продажу алкоголя. После начала столкновений были задержаны около 200 человек, пишет RT.
Позже в Новой Каледонии было объявлено чрезвычайное положение на срок 12 дней. Французские власти заявили о намерении направить на заморскую территорию 500 полицейских и жандармов в дополнение к находящимся там 1,8 тысячи правоохранителей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru