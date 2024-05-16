Премьер Франции заявил о вводе войск в Новую Каледонию

Власти Франции привлекут военных для охраны морских портов и аэропортов своей заморской территории Новая Каледония на фоне беспорядков. Об этом заявил премьер-министр страны Габриэль Атталь, передает телеканал BFMTV.

«Военнослужащие вооруженных сил будут задействованы для обеспечения безопасности портов и аэропортов Новой Каледонии», — отметил премьер.

Кроме того, Атталь рассказал, что Париж распорядился приостановить работу сервиса TikTok на этой территории.

Ранее в столице Новой Каледонии Нумеа прошла акция протеста против законопроекта о расширении избирательного корпуса на выборах. Демонстрация переросла в беспорядки, из-за которых временно закрыли учебные заведения, ввели комендантский час, запретили ношение оружия и продажу алкоголя. После начала столкновений были задержаны около 200 человек, пишет RT.

Позже в Новой Каледонии было объявлено чрезвычайное положение на срок 12 дней. Французские власти заявили о намерении направить на заморскую территорию 500 полицейских и жандармов в дополнение к находящимся там 1,8 тысячи правоохранителей.

