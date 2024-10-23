Премьер Чехии заявил, что Украина получит 500 тысяч снарядов до конца года
Украина до конца года получит 500 тысяч артиллерийских снарядов в рамках инициативы Чехии по закупке вооружения в третьих странах. Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала.
«Мы реализуем поставленную цель — 500 тыс. крупнокалиберных снарядов», — рассказал политик в интервью агентству ČTK.
По словам Фиалы, Чехия наиболее тесно сотрудничает в вопросе поставок боеприпасов Киеву с Данией и Нидерландами. Как ожидается, в следующем году к инициативе по поставке артиллерийских снарядов украинским военным удастся привлечь значительное число стран.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи на $400 млн, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru