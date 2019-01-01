Правящая партия выдвинет кандидата на выборах президента Казахстана

Вопрос выдвижения кандидата на президентские выборы в Казахстане станет ключевым на XIX внеочередном съезде правящей партии «Нур Отан», который пройдет сегодня, передает ТАСС.

Эксперты называют две возможные кандидатуры - действующего президента Касым-Жомарта Токаева и председателя Сената Казахстана Даригу Назарбаеву.

9 апреля в телевизионном обращении к народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении внеочередных президентских выборов, которые должны состояться 9 июня 2019 года.

