Появилось видео «похищенного» Саакашвили в контейнере с продуктами

Грузинская телекомпания «Имеди» продемонстрировала в эфире видеозапись, которую собственноручно сделал бывший президент республики Михаил Саакашвили, когда он нелегально пробирался на родину с Украины. В этот момент 28 сентября он находился в контейнере с молочными продуктами на судне «Вильнюс», следовавшем в порт Поти.

Саакашвили записал себя на телефон, политик заявляет, что его похитили сотрудники спецслужб неизвестного государства. Он также утверждал, что не знает, куда его везут.

В редакционном комментарии «Имеди» предполагает, что Саакашвили придумал эту историю, так как не доверял своему проводнику, водителю трейлера, погруженного на судно. Согласно этой версии, таким образом экс-президент попытался обезопасить себя, если нелегальный проезд в Грузию сорвался бы. Проводник Саакашвили и еще трое граждан Грузии, помогавшие ему незаконно пересечь границу, задержаны.

Михаил Саакашвили, имеющий гражданство Украины, тайно прибыл в Грузию 29 сентября, а 1 октября его задержали в Тбилиси. Он помещён в тюрьму города Рустави недалеко от столицы Грузии. Саакашвили проходит на родине обвиняемым по нескольким уголовным делам.