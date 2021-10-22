Появилось видео «похищенного» Саакашвили в контейнере с продуктами
Грузинская телекомпания «Имеди» продемонстрировала в эфире видеозапись, которую собственноручно сделал бывший президент республики Михаил Саакашвили, когда он нелегально пробирался на родину с Украины. В этот момент 28 сентября он находился в контейнере с молочными продуктами на судне «Вильнюс», следовавшем в порт Поти.
Саакашвили записал себя на телефон, политик заявляет, что его похитили сотрудники спецслужб неизвестного государства. Он также утверждал, что не знает, куда его везут.
В редакционном комментарии «Имеди» предполагает, что Саакашвили придумал эту историю, так как не доверял своему проводнику, водителю трейлера, погруженного на судно. Согласно этой версии, таким образом экс-президент попытался обезопасить себя, если нелегальный проезд в Грузию сорвался бы. Проводник Саакашвили и еще трое граждан Грузии, помогавшие ему незаконно пересечь границу, задержаны.
Михаил Саакашвили, имеющий гражданство Украины, тайно прибыл в Грузию 29 сентября, а 1 октября его задержали в Тбилиси. Он помещён в тюрьму города Рустави недалеко от столицы Грузии. Саакашвили проходит на родине обвиняемым по нескольким уголовным делам.
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