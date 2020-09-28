Появилось видео нового разгрома колонны танков Азербайдажана
Вооруженные силы непризнанной Нагорно-Карабахской республики сумели отбить новую атаку бронетехники армии Азербайджана на юго-восточном направлении линии соприкосновения. Об этом информирует пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.
По его сведениям, в результате боестолкновения карабахские подразделения подбили десять единиц военной техники Азербайджана. В качестве подтверждения представитель Минобороны Армении выложил в соцестях видео момента подрыва танков. Бои в этом направлении продолжаются.
Между тем, Анкара поддержала Баку в карабахском конфликте. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что настал момент, когда предстоит покончить с оккупацией Арменией азербайджанских земель. По его словам, незамедлительный уход армянской армии из Карабаха вернет мир и спокойствие в регион, передают «Известия».
Ранее сегодня МИД Армении обвинил Турцию в прямом вмешательстве в карабахский конфликт. При этом в Баку официально опровергли участие турецких подразделений, а также наёмников – боевиков из Сирии в боевых действиях.
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