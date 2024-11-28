Полицейская машина врезалась в лимузин с премьером Новой Зеландии

Автомобиль полиции врезался в лимузин Crown, в котором ехали премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон и министр финансов страны Никола Уиллис. Об этом сообщил портал New Zealand Herald.

По данным полицейских, ДТП произошло накануне на участке шоссе-основного маршрута в аэропорт Веллингтона из самого города. Политики не пострадали при аварии.

Как сообщил позже Лаксон, с ним все в порядке, инцидент был «очень незначительным», с министром финансов тоже все хорошо. По словам премьера, он не уверен, нужно ли списывать пострадавший лимузин.

После аварии в соответствии с протоколом было начато расследование.

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