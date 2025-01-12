Пхеньян готовится развернуть 250 пусковых ракетных установок
Северная Корея планирует развернуть 250 пусковых ракетных установок вокруг Пхеньяна, сообщают «Известия» со ссылкой на Управление военной разведки Южной Кореи.
Совместный удар такого количества установок не сможет остановить ни одна существующая в мире ПВО. Каждая машина Hwasong-11D способна нести четыре пусковых контейнера с ракетами класса американских ATACMS и дальностью до 300 километров.
Также в арсенале Пхеньяна находятся ракеты KN-23, которые по характеристикам сравнимы с российскими «Искандерами». Дальность полета таких ракет – до 400 километров. Есть и ракеты с еще большим калибром – 600 миллиметров, которые способны бить на расстояние до 400 км.
Кроме того, КНДР имеет в своем распоряжении термоядерные боеголовки 500-миллиметрового калибра, которые могут быть размещены в разных ракетах.
Ранее в Южной Корее заявили, что Москва предоставила КНДР ПВО в обмен на войска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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