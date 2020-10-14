Пашинян поблагодарил Путина за посредничество в урегулировании конфликта в Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил президента России Владимира Путина за посредничество в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, сообщает «Интерфакс».
«Я благодарю за посреднические усилия Минской группы ОБСЕ. Особую благодарность выражаю президенту России Владимиру Путину, с которым мы поддерживали интенсивную связь. Россия на высоком уровне выполнила свою роль посредника по Карабаху и союзника Армении», - сказал Пашинян в обращении к нации.
Азербайджан и Армения в ходе переговоров в Москве приняли решение о прекращении огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе с 10 октября. Однако в тот же день стороны обвинили друг друга в нарушении договорённостей. В частности, в понедельник Пашинян сказал, что на южном направлении фронта напряжённая обстановка и перемирия нет.
Неделю назад Путин в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что Россия в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будет исполнять все свои обязательства перед Арменией.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Армения как член ОДКБ может рассчитывать на защиту, если подвергается какой-то агрессии извне, но эти обязательства не распространяются на Карабах.
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