Новости за ночь: Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Главные события ночи по версии НСН.
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Неприемлемой посчитали российские дипломаты в Лондоне я цитату премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Он опубликовал пост в Twitter, в котором, коснувшись обстоятельств начала Второй мировой войны, предположив, что в сентябре 1939 года Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».
Пресс-секретарь посольства отметил, что заявление Джонсона вызывает удивление. При всех исторических дискуссиях вокруг советской военной операции в восточных районах Польши (в Западной Украине и Западной Белоруссии) постановка вопроса, при которой действия СССР фактически приравниваются к гитлеровской агрессии, совершенно неприемлема».
Также дипломат указал, что, если уж искать виновных, то среди тех, кто обрек польское государство на трагедию 1939 года, была и британская дипломатия. Именно она саботировала предложения СССР о создании эффективного антигитлеровского альянса, в том числе конкретно для защиты Польши.
Депутат Рады назвал катастрофой ситуацию с углем на Украине
В Раде назвали катастрофой ситуацию с запасами угля на Украине. Как заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец, в настоящий момент на складах тепловых электростанций на 54% меньше угля, чем в аналогичный период прошлого года.
Между тем, РИА Новости отмечают, что в августе на украинских ТЭЦ оставалось 753 тыс. тонн угля при ежедневном расходе в 49 тысяч тонн. Год назад запаса составляли почти полтора миллиона тонн. Украина тратит их двое быстрее, чем пополняет, отмечают эксперты.
Росстат подсчитал, сколько женщин работает в России
Росстат назвал количество работающих россиянок. По данным специалистов, в минувшем году в нашей стране были трудоустроены более 53% женщин. В целом, согласно подсчетам ведомства, в стране работает почти 60% населения старше 15 лет. Занятость среди мужчин при этом составляет более 67%.
Эксперты подчёркивают, что их невысокая трудоустроенность женщин во многом объясняется их нацеленностью на семью и воспитание детей. При этом в РАНХиГС отмечают, что некоторые работодатели в первую очередь сокращают именно женщин.
Также на показатель их трудоустроенности могут влиять непрозрачность найма персонала и нередко невысокий уровень профессионализма.
Интерес США к российскому Дальнему Востоку растет
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в преддверии Восточного экономического форума отметил, что товарооборот между США и Россией за первые шесть месяцев 2019 года вырос на 14%, до $13,8 млрд. Несмотря на санкции, американские бизнесмены наращивают инвестиции в Дальний Восток. А Россия, в свою очередь, заинтересована в возобновлении постоянного авиасообщения между Аляской и пограничными российскими регионами.
Дипломат отметил, что американский бизнес хочет намерение остаться на выгодном для них российском рынке, несмотря на ужесточение политики Вашингтона.
Как указал Антонов, среди потенциальных отраслей для совместных проектов — промысел морепродуктов и туризм, добыча природного газа, пищевая промышленность, целлюлозное производство.
Говоря про возросший интерес простых американцев, посол России в США отметил, что люди хотят видеть обычную жизнь, а не штампованные образы.
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