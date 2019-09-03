Новости за ночь: Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне

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Неприемлемой посчитали российские дипломаты в Лондоне я цитату премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Он опубликовал пост в Twitter, в котором, коснувшись обстоятельств начала Второй мировой войны, предположив, что в сентябре 1939 года Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».

Пресс-секретарь посольства отметил, что заявление Джонсона вызывает удивление. При всех исторических дискуссиях вокруг советской военной операции в восточных районах Польши (в Западной Украине и Западной Белоруссии) постановка вопроса, при которой действия СССР фактически приравниваются к гитлеровской агрессии, совершенно неприемлема».

Также дипломат указал, что, если уж искать виновных, то среди тех, кто обрек польское государство на трагедию 1939 года, была и британская дипломатия. Именно она саботировала предложения СССР о создании эффективного антигитлеровского альянса, в том числе конкретно для защиты Польши.

