Новости за ночь: Названо число неработающих предпенсионеров в России

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В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 миллиона предпенсионеров. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо ПФР в Роструд.

Отмечается, что шесть миллионов неработающих граждан РФ предпенсионного возраста окончили трудовую деятельность досрочно или уже не могут работать по причине инвалидности. Среди них 1,8 миллиона мужчин и 2,2 миллиона женщин.

Эксперты оценивают уровень безработицы среди предпенсионеров как экстремально высокий. Они объясняют его тем, что многие граждане предпочитают трудиться неофициально, а также нежеланием работодателей брать в штат пожилых людей.

