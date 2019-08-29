Новости за ночь: Названо число неработающих предпенсионеров в России

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

1

В России не работают шесть миллионов предпенсионеров

В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 миллиона предпенсионеров. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо ПФР в Роструд.

Отмечается, что шесть миллионов неработающих граждан РФ предпенсионного возраста окончили трудовую деятельность досрочно или уже не могут работать по причине инвалидности. Среди них 1,8 миллиона мужчин и 2,2 миллиона женщин.

Эксперты оценивают уровень безработицы среди предпенсионеров как экстремально высокий. Они объясняют его тем, что многие граждане предпочитают трудиться неофициально, а также нежеланием работодателей брать в штат пожилых людей. 

2

Эрдоган оценил перспективу покупки Су-57 и Су-35 вместо американских F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил покупку российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских F-35, пишет РИА Новости.

По его словам, решение будет принято после того, как Турция узнает окончательное решение Вашингтона по F-35.

«У нас нет беспокойства на тему, что будет, если здесь не получится. Всё будет. Рынок, где мы можем обеспечить себя тем, чем нужно, большой», — отметил турецкий лидер.

Напомним, США исключили Анкару из поставок F-35 из-за приобретения ей российских C-400. Во вторник, 27 августа, Эрдоган вместе с российским коллегой Владимиром Путины посетил авиасалон МАКС-2019. Там он проявил интерес к Су-57. 

3

В Приморье введён режим ЧС

В Приморье введён режим Чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с паводковой обстановкой, пишет ТАСС. Решение принял губернатор края Олег Кожемяко.

По его словам, такое решение позволит заключить срочные контракты на восстановление поврежденной инфраструктуры в регионе. В течение двух дней планируется снять режим.

«Основные виды работ по наведению порядка должны быть выполнены», — сказал губернатор.

Напомним, в Приморье двое суток не прекращались сильные ливни, которые вызвали подтопление некоторых улиц во Владивостоке, а также сход селей. Подтопление также затронуло территорию у аэропорта, вызвало локальные отключения электричества. 

4

Долги россиян по налогам выросли

Долги россиян по имущественным налогам выросли на 16% за три года. Об этом говорят данные Счётной палаты, пишут «Известия». Отмечается, что в 2018 году россияне задолжали государству 194,3 миллиарда рублей. В 2016-м эта сумма была равна 167,8 миллиарда рублей.

В Счётной палате связывают рост задолженности с неэффективным взысканием платежей. При этом отмечается, что рост наметился и в доходах бюджета от сбора налогов — примерно на треть. Эксперты поясняют, что такое возможно, так как задолженность считается за все предыдущие годы, а доход — за 12 месяцев. 

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ФОТО: pixabay.com
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