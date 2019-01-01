Неизвестный выстрелил в белорусского дипработника в Турции
24 июля21:54
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции Александра Поганшева, сообщает ТАСС. Потерпевший госпитализирован.
Вечером 19 декабря 2016 года Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Турции Андрей Карлов погиб в результате покушения в Анкаре во время открытия выставки в Центре современного искусства.
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