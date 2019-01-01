Неизвестный выстрелил в белорусского дипработника в Турции

Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции Александра Поганшева, сообщает ТАСС. Потерпевший госпитализирован.

Вечером 19 декабря 2016 года Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Турции Андрей Карлов погиб в результате покушения в Анкаре во время открытия выставки в Центре современного искусства.

