Не менее 16 человек ранены при разгоне протестов в Бишкеке

Не менее 16 человек госпитализированы в результате столкновений в Бишкеке митингующих с сотрудниками силовых структур после парламентских выборов. Такие данные привели в министерстве здравоохранения Киргизии.

Среди пострадавших - один из лидеров партии «Ата Мекен» и действующий депутат Жанар Акаев – он ранен в ногу, передает РИА Новости. Милиция активно применяет слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули, однако, в итоге, не сумела пока разогнать митинг в столице республики.

Сначала протестующих оттеснили с центральной площади, где расположены органы власти. Однако затем митингующие перегруппировались и пытаются вновь прорваться в центр, передаёт ТАСС. Всего там собралось не меняя пяти тысяч человек. Столкновения между силовиками и отдельными группами демонстрантов продолжаются почти на всех соседних с площадью улицах. Митингующие забрасывают правоохранителей камнями.

Среди протестующих - представители 12 политических партий, которые по итогам голосования не попали в состав парламента. Они требуют аннулирования результатов вчерашних выборов и проведения повторных. По предварительным данным, барьер в 7% преодолели всего четыре из 16 политических сил. В парламент попадают проправительственные «Биримдик» с 24,52% голосов и «Мекеним Кыргызстан» с 23,89%, центристские «Кыргызстан» с 8,73% и «Бутун Кыргызстан» с 7,11%.

