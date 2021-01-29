На Украине отказались принимать пленных от ЛНР и ДНР

Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что никакой передачи удерживаемых лиц Киеву со стороны ДНР и ЛНР не будет, передает РИА Новости.

По его словам, обмен должен быть на уровне государства, а не частных лиц.

Еще в июле полпред РФ в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Киев отказался от обмена пленными с самопровозглашенными республиками Донбасса. Как заявил полпред, Киев отказался от предложенного им же формата составления списков.

На прошлой неделе уполномоченный украинской Верховной рады по правам человека Людмила Денисова констатировала, что процесс обмена пленными в Донбассе заморожен, и «ничего не происходит».

