На пост президента Казахстана претендуют девять человек
По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Казахстана, на пост президента страны подали документы девять кандидатов. Таков итог кампании по выдвижению претендентов на пост главы страны.
«Закончилось выдвижение кандидатов в президенты Республики Казахстан на внеочередных выборах президента, назначенных на 9 июня 2019 года», — сообщил зампредседателя Центризбиркома Константин Петров.
В числе претендентов действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, которого рекомендовал выдвинуть на этот пост его предшественник Нурсултан Назарбаев. Кандидатуру Токаева поддержала правящая партия «Нур Отан».
Ранее заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин рассказал в эфире НСН, как шла подготовка Токаева к посту президента Казахстана.
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