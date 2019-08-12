Мировые новости на завтрак: В Австралии высмеяли британскую королеву

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Лидер партии Брексита (процесс выхода Великобритании из Евросоюза – прим. НСН) Найджел Фараж высмеял членов королевской семьи во время выступления на политической конференции в Австралии.

Речь Фаража на конференции, на которую не были допущены СМИ, была связана с его взглядами на Брексит, предвзятость СМИ и ООН, но он оставил свое самое жесткое осуждение для принцев Чарльза и Гарри и покойной королевы Елизаветы, пишет The Guardian.

Так, например, Фараж высмеял герцога и герцогиню Сассексскую (принца Гарри и его супругу Меган Маркл) за их «нерелевантные» кампании социальной справедливости и защиты окружающей среды, при этом оскорбляя принца Чарльза и описывая покойную Королеву-мать как «без остановки курящую и пьющую джин толстуху».

