Мировые новости на завтрак: В Австралии высмеяли британскую королеву
Специальная подборка НСН важных событий на международной арене к утру понедельника, 12 августа.
В США запустили расследования смерти Джеффри Эпштейна
Сразу три расследования обстоятельств якобы самоубийства мультимиллионера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в секс-торговле и педофилии, запустили в США.
Расследованием смерти финансиста займутся Федеральное бюро расследований (ФБР) США, Минюст страны и судебно-медицинская служба Нью-Йорка, в которой производилось вскрытие.
Отмечается, что труп Эпштейна нашли в его тюремной камере примерно сутки спустя после публикации судебных документов по связанному с ним делу.
Лидер британской партии высмеял королевскую семью
Лидер партии Брексита (процесс выхода Великобритании из Евросоюза – прим. НСН) Найджел Фараж высмеял членов королевской семьи во время выступления на политической конференции в Австралии.
Речь Фаража на конференции, на которую не были допущены СМИ, была связана с его взглядами на Брексит, предвзятость СМИ и ООН, но он оставил свое самое жесткое осуждение для принцев Чарльза и Гарри и покойной королевы Елизаветы, пишет The Guardian.
Так, например, Фараж высмеял герцога и герцогиню Сассексскую (принца Гарри и его супругу Меган Маркл) за их «нерелевантные» кампании социальной справедливости и защиты окружающей среды, при этом оскорбляя принца Чарльза и описывая покойную Королеву-мать как «без остановки курящую и пьющую джин толстуху».
Пекин запретил участникам протестов работать в авиакомпании Гонконга
Китайское правительство вынудило авиакомпанию Cathay Pacific Airways запретить сотрудникам, которые поддерживают или участвуют в акциях протеста в Гонконге, выполнять какую-либо работу, связанную с полетами на материковый Китай, пишет The New York Times.
Теперь авиакомпания обязана предоставлять информацию обо всех членах экипажа, которые летят на материковый континент или над ним, властям Китая для предварительного одобрения.
В субботу, 10 августа в авиакомпании заявили, что сняли с полетов пилота, обвиненного в беспорядках в Гонконге, и уволили двух наземных сотрудников аэропорта.
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