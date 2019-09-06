Мировые новости на завтрак: Подсчитаны потери от торговой войны США и Китая

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К началу 2020 года мировая экономика потеряет около 850 миллиардов долларов из-за неопределенности торговой политики, вызванной торговой войной Вашингтона и Пекина, сообщает Reuters со ссылкой на исследование Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Согласно выводам экспертов, неопределенность торговой политики «выросла до уровня, невиданного с 1970-ых годов». В мировом масштабе влияние торговой войны специалисты оценили в примерно 1% ВВП.

Напомним, что с сентября Соединенные Штаты повысили на 15% пошлины на товары из КНР объемом 300 миллиардов долларов. С 1 октября вступят в силу новые пошлины. Китай в ответ ввел 10-процентные пошлины на продукцию из США объемом 75 миллиардов долларов и приготовил новые меры с 15 декабря.

