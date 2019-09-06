Мировые новости на завтрак: Подсчитаны потери от торговой войны США и Китая
Специальная подборка НСН важных событий на международной арене к утру пятницы, 6 сентября.
Названы потери мировой экономики от торговой войны США и Китая
К началу 2020 года мировая экономика потеряет около 850 миллиардов долларов из-за неопределенности торговой политики, вызванной торговой войной Вашингтона и Пекина, сообщает Reuters со ссылкой на исследование Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Согласно выводам экспертов, неопределенность торговой политики «выросла до уровня, невиданного с 1970-ых годов». В мировом масштабе влияние торговой войны специалисты оценили в примерно 1% ВВП.
Напомним, что с сентября Соединенные Штаты повысили на 15% пошлины на товары из КНР объемом 300 миллиардов долларов. С 1 октября вступят в силу новые пошлины. Китай в ответ ввел 10-процентные пошлины на продукцию из США объемом 75 миллиардов долларов и приготовил новые меры с 15 декабря.
В Британии могут назначить выборы за два дня до Брексита
Лидер лейбористов Джереми Корбин обсуждает с другими оппозиционными партиями возможность назначения внеочередных выборов на 29 октября, сообщают СМИ.
Отмечается, что таким образом оппоненты британского премьера Бориса Джонсона планируют вынудить его добиться очередной отсрочки Брексита на саммите ЕС 17 октября.
Напомним, что согласно последним договоренностям с Брюсселем, Великобритания должна покинуть Евросоюз 31 октября. Накануне Джонсон заявил, что «скорее будет лежать мертвым в канаве», чем попросит у ЕС отсрочку Брексита.
Число жертв урагана «Дориан» выросло до 30
Количество погибших из-за урагана «Дориан» на Багамских островах достигло 30 человек, передает телеканал CNN.
Отмечается, что число жертв может быть гораздо выше, так как сотни жителей остаются пропавшими без вести.
Напомним, что тропический шторм «Дориан» сформировался у тихоокеанского острова Барбадос 26 августа, а спустя три дня усилился до урагана. В четырех американских штатах введен режим ЧП, более 1 миллиона человек эвакуированы.
Адвокаты пытаются закрыть дело против Манафорта в Нью-Йорке
Адвокаты экс-главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта обратились в суд с ходатайством о закрытии уголовного дела, заведенного прокуратурой Нью-Йорка против их клиента по обвинению в мошенничестве с ипотечными кредитами.
Юристы отмечают, что федеральный суд уже приговорил Манафорта к заключению по схожим обвинениям.
При этом по законодательству, действующему в Нью-Йорке, дважды привлекать к ответственности за одно и то же преступление можно только при определенных обстоятельствах.
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