Министр климата Польши Москва считает 17°C в доме полезными для здоровья

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва рассказала, что уменьшила температуру в своем доме до 17 °C в общих помещениях и до 19 °C в чаще используемых помещениях. Таким образом она подала пример экономии соотечественникам в условиях энергетического кризиса в ЕС.

Москва в эфире радиостанции Zet заверила, что потребителям в Польше можно не опасаться нехватки газа, электричества, угля, древесины и других источников тепла. Вместе с тем, она подчеркнула необходимость экономии энергии. По словам министра, температуру 17 градусов Цельсия полезна для здоровья и к этому можно привыкнуть.

Польша в апреле полностью запретила импорт угля из России, что резко отразилось на ценах данного топлива и его доступности на рынке. Министерство климата страны на этом фоне в начале июля отменило на 60 дней требования к качеству угля, который применяется для отопления.

Энергетический кризис в ЕС усугубился в начале июля, когда возникли первые перебои с поставками газа из России в ряд стран Европы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Еврокомиссия призвала страны сообщества заранее готовиться к полному прекращению поставок российского газа и объявила мероприятия по добровольному сокращению потребления данного топлива на 15%.

