Министр климата Польши Москва считает 17°C в доме полезными для здоровья
Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва рассказала, что уменьшила температуру в своем доме до 17 °C в общих помещениях и до 19 °C в чаще используемых помещениях. Таким образом она подала пример экономии соотечественникам в условиях энергетического кризиса в ЕС.
Москва в эфире радиостанции Zet заверила, что потребителям в Польше можно не опасаться нехватки газа, электричества, угля, древесины и других источников тепла. Вместе с тем, она подчеркнула необходимость экономии энергии. По словам министра, температуру 17 градусов Цельсия полезна для здоровья и к этому можно привыкнуть.
Польша в апреле полностью запретила импорт угля из России, что резко отразилось на ценах данного топлива и его доступности на рынке. Министерство климата страны на этом фоне в начале июля отменило на 60 дней требования к качеству угля, который применяется для отопления.
Энергетический кризис в ЕС усугубился в начале июля, когда возникли первые перебои с поставками газа из России в ряд стран Европы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Еврокомиссия призвала страны сообщества заранее готовиться к полному прекращению поставок российского газа и объявила мероприятия по добровольному сокращению потребления данного топлива на 15%.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,3 млн+56 126 / сут.
Умерли
386 тыс.+99 / сут.
Выздоровели
19,2 млн+49 752 / сут.
- Кадыров призвал глав регионов подготовить по тысяче добровольцев для СВО
- Суд на Украине продлил арест Медведчука
- В ДНР заявили о взятии Майорска союзными силами
- ФТС сообщила о ввозе более 1,3 млн тонн товаров в рамках параллельного импорта
- Лавров выступит на Генассамблее ООН и проведет десятки встреч
- Путин: Российская делегация посетит Иран на следующей неделе
- Министр климата Польши Москва считает 17°C в доме полезными для здоровья
- СМИ: Американские производители сланцевого газа не смогут увеличить поставки в ЕС
- Лавров проведет закрытую встречу с иностранными послами
- Село Борки в Белгородской области обстреляли со стороны Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru