Мэру Турина прислали пулю
Конверт с пулей был направлен мэру Турина Кьяре Аппендино, сообщила сама градоначальница, сопроводив запись фотографией полученного пакета, передает ТАСС.
Полтора месяца назад пакет со взрывчаткой был направлен мэру Турина 34-летней Кьяре Аппендино. Самодельная бомба была обезврежена. Полиция предполагает, что конверт был направлен членами анархических группировок.
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