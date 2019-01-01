Мэру Турина прислали пулю

Конверт с пулей был направлен мэру Турина Кьяре Аппендино, сообщила сама градоначальница, сопроводив запись фотографией полученного пакета, передает ТАСС.

Полтора месяца назад пакет со взрывчаткой был направлен мэру Турина 34-летней Кьяре Аппендино. Самодельная бомба была обезврежена. Полиция предполагает, что конверт был направлен членами анархических группировок.

